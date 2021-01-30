Украина рассчитывает получить до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca

Украина рассчитывает в рамках инициативы COVAX получить от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцины компании AstraZeneca. Поставки планируются с середины февраля до первого полугодия 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья'я Украины (Минздрава).

Как отметили в пресс-службе, Украина стала участником глобальной инициативы ВОЗ, которая инициировала создание GAVI-Альянса (мировой альянс вакцинации). Альянс занимается предоставлением доступа к вакцине для стран с низким и средним уровнем дохода. В рамках этой инициативе планируется обеспечить 20% населения Украины вакциной.

В настоящее время в списке вакцин GAVI COVAX, которая будет предоставляться, - AstraZeneca, Pfizer, Novavax. Для равномерного распределения вакцины для профилактики COVID-19 среди стран предложен механизм GAVI COVAX. В рамках этого механизма Украина имеет возможность получить бесплатно (за счет взносов других стран-доноров, частных структур, международных фондов и тому подобное) или по значительно сниженной цене вакцину от COVID-19.

Напомним, Украина в феврале получит 117 000 доз вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства. Вакцина будет распределена для вакцинации работников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине января 2021 года, лишь 43% украинцев готовы прививаться от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. Не готовы к такой вакцинации 52% граждан.