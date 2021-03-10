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Украина в рамках COVAX получит вакцину AstraZeneca производства Южной Кореи, - Степанов

Новина українською → Киев, Среда 10 марта 2021 18:36
Украина в рамках COVAX получит вакцину AstraZeneca производства Южной Кореи, - Степанов Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Лера Полищук

В Украину в рамках глобального механизма COVAX поступит вакцина AstraZeneca, которая производится в Южной Корее. К концу второго квартала текущего года ожидается поставка до 3,8 млн доз этой вакцины.

Об этом РБК-Украина сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, к концу второго квартала этого года ожидается поставка от 2,2 до 3,8 млн доз этой вакцины, а также 117 тысяч доз препарата Pfizer, от COVAX.

"Но этот препарат AstraZeneca - это все один и тот же продукт. Просто он производится в Южной Корее", - отметил министр.

Глобальный механизм COVAX - это программа, которая поддерживается Всемирной организацией здравоохранения для предоставления вакцин бедным и странам со средним уровнем дохода. Инициатива начала свою деятельность в начале марта этого года поставками первых доз в Гану и Кот-д'Ивуар.

Напомним, в организации UNICEF рассказали, когда вакцина приедет в Украину в рамках механизма COVAX.

Отметим, что в рамках глобального механизма COVAX Украина должна получить еще 1,7 млн доз вакцины AstraZeneca. Эта партия будет бесплатной для Украины.

Кроме того, к концу марта Минздрав ожидает поставку еще 1,5 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии.

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