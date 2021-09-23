Украина в рамках COVAX получила холодильники для хранения вакцины Pfizer

Морозильные камеры с диапазоном температур от -40 до -86 градусов производства Vestfrost, Дания, будут установлены на складе ГП "УкрМедПостач" Министерства здравоохранения Украины.

Так, получение дополнительных морозильников позволит увеличить мощности Украины по хранению вакцины Pfizer.

"Ультрахолодовые морозильники для вакцины помогут нам надежно хранить эту вакцину и защищать все больше украинцев от опасного COVID-19", - заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

При этом он добавил, что в ближайшие месяцы ожидается еженедельная поставка вакцин Pfizer.

Ультрахолодовые морозильники для вакцин доставил в Украину ЮНИСЕФ.