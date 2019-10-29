Украина проведет учения с ракетными стрельбами на границе с Крымом

На Государственном испытательном полигоне Вооруженных Сил Украины "Ягорлык" с 31 октября по 4 ноября пройдут тактические учения с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов "Бук М1", С-300ПТ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу командования воздушных сил ВС Украины.

Сообщается, что стрельбы пройдут в акватории Черного моря у побережья Херсонской области.

"С 31 октября по 4 ноября 2019 на Государственном испытательном полигоне Вооруженных Сил Украины "Ягорлык" пройдут тактические учения с боевой стрельбой с подразделениями ЗРК Бук М1, С-300ПТ, контрольные летные испытания ракет в зенитных ракетных комплексов С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1 и определяющие ведомственные испытания зенитного ракетного комплекса С-125-2Д1", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с целью соблюдения мер безопасности через председателей сельских советов предупреждено население окрестных сел о запрете нахождения на территории полигона и о порядке действий при нахождении (после стрельб) обломков ракет или БПЛА.

Напомним, в румынских территориальных и международных водах Черного моря проходят учения стран Североатлантического альянса НАТО Storm Fall 2019.

Также РБК-Украина сообщало, что союзники по Североатлантическому Альянсу провели секретные военные учения, в рамках которых отработали использование ядерного оружия.