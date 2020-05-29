Украина прошла пик коронавируса, а Германия отказала Онищенко в политубежище: новости за 28 мая

Германия отказала бывшему украинскому нардепу Александру Онищенко в политическом убежище, Украина прошла пик коронавируса, в США вспыхнули протесты. Подробнее о том, что произошло в среду, 27 мая, - в материале РБК-Украина

Украина прошла пик коронавируса

Глава рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса, Национальной академии наук Украины Игорь Бровченко заявил, что наше государство прошло пик коронавируса. Он отметил, что под пиком имеется в виду максимальное значение, которого нельзя избежать.

В НАН Украины отметили, что в течение двух недель продолжалась фаза плато.

Тем временем украинские медики будут предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусом во время второй волны. Данные меры будут направлены на предотвращение нового тотального карантина. Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, Украине следует готовиться ко второй волне коронавируса, потому что она может пойти по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний.

Германия отказала Онищенко в политическом убежище

Германия отказалась предоставлять политическое убежище бывшему украинскому нардепу Александру Онищенко. Его также просят покинуть страну.

Об этом сообщает DW.

Сообщается, что в начале мая Федеральное ведомство миграции и беженцев Германии отказало Онищенко в политическом убежище и попросило его срочно покинуть страну.

Украина открывает десятки пунктов пропуска на границе: список

Украина готовит к открытию еще 66 пунктов пропуска на государственной границе. Новые КПП открываются на границе с Молдовой и странами Евросоюза (список).

Как рассказал в комментарии РБК-Украина спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, постановление об открытии 66 пунктов пропуска не публиковалось неделю, поэтому пункты не могли открыть.

Он также добавил, что открытие пунктов пропуска с украинской стороны не означает, что пропуск сразу возобновится.

В США вспыхнули протесты после убийства афроамериканца полицейскими

В США начались массовые протесты после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Джордж Флойд умер во время жесткого задержания полицейскими в ночь на 28 мая. Во время задержания один из правоохранителей применил к Флойду удушающий прием, став ему коленом на шею, и не реагировал на просьбы задержанного прекратить.

На улицы Миннесоты вывели Нацгвардию.

Китай принял скандальный закон о нацбезопасности Гонконга

Парламент Китай принял скандальный закон о национальной безопасности Гонконга. Документ, в частности, запрещает проводить на территории региона антиправительственные демонстрации и призывы за отделение от Китая, а также позволит создать КНР собственную службу правопорядка. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что данный законопроект не будет приниматься отдельно властями Гонконга, а сразу вступит в силу после утверждения высшим руководством Китая.

При этом демонстранты в Гонконге опасаются, что данный закон может положить конец автономии региона.

Трамп подписал указ против "цензуры" в соцсетях и пригрозил закрыть Twitter

Президент США Дональд Трамп подписал указ против "цензуры" в соцсетях. Документ появился после того как он выразил недовольство Twitter за проверку фактов к двум из его твитов. Указ призван установить новое регулирование деятельности соцсетей.

"Я подписал сегодня исполнительный указ по защите свободы слова, прав граждан США. Социальные сети, как Twitter, имели беспрецедентную защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой", - сказал Трамп.

Он отметил, что теперь социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности.