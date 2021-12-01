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Украина может проиграть намного больше, чем 4,5 млрд долларов по иску инвесторов "Мотор Сичи", - эксперт

Новина українською →
Киев, Среда 01 декабря 2021 10:40
Украина может проиграть намного больше, чем 4,5 млрд долларов по иску инвесторов "Мотор Сичи", - эксперт Фото: "Мотор Сич" (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

На протяжении прошедшего года украинская власть не сделала ни шагу для урегулирования конфликта с китайскими акционерами "Мотор Сич", поэтому их требования возросли, а сумма иска в дальнейшем может еще увеличиваться.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-вице-премьера Павла Розенко.

"В прошлом году сумма иска была 3,5 млрд долларов, в этом - уже 4,5 млрд долларов. Плюс еще Минюст потратит 500 млн долларов на адвокатов, чтобы проиграть это дело в суде. Я убежден, что это дело проигрышное", - заявил эксперт.

Вместе с тем Розенко напомнил, что сделка по покупке акций "Мотор Сич" китайскими инвесторами была полностью законной, и полагает, что сумма требований к Украине в Гааге может возрасти:

"Уже 4,5 млрд долларов, а дальше будет 5-6-7 млрд долларов. Потому что вместо того, чтобы сесть с инвестором за стол переговоров, власть что сделала? Через СНБО противозаконным способом наложили аресты на акции и санкции на владельцев китайской компании", - добавляет он.

Конфликт Украины с китайскими акционерами "Мотор Сич", по словам Розенко, подрывает ее имидж надежного инвестиционного партнера. По словам Розенко Киеву лучше не доводить дело до арбитража, а найти компромисс в процессе переговоров.

"Мы призываем вкладывать инвестиции - приходите в Украину. Но сами власти показывают всему миру, что они - ненадежный партнер: на нас нельзя полагаться, ведь завтра у вас заберут инвестиции. Поэтому надо менять эту парадигму. Нужно садиться и договариваться с китайскими инвесторами: показывать прогнозируемость государства, что с нами можно работать, что инвестиции и права инвесторов здесь будут защищены", - пояснил экс-вице-премьер.

Напомним, ранее китайские инвесторы "Мотор Сич" через международный арбитраж в Гааге добиваются возмещения потерь на 4,5 млрд долларов - иск подан из-за нарушения Украиной соглашения с правительством КНР о взаимном поощрении и защите инвестиций.

Китайская сторона требует признать Украину стороной, нарушившей двустороннее межправительственное соглашение и обязать выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных ими убытков.

В официальном заявлении компании-акционера "Мотор Сич" в соцсети WeChat отмечается, что "в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как в Украине, так и в Китае".

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