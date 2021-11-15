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Украина проходит пик COVID. Впервые за три месяца выписок из больниц больше, чем госпитализаций

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине впервые за три месяца выписок из больниц больше, чем госпитализаций. Это является позитивным сигналом прохождения пика заболеваемости COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг главы Минздрава Виктора Ляшко.

По словам Ляшко, в больницы госпитализируют в среднем на 7% меньше пациентов, чем выписывают.

"Впервые за последние 3 месяца среднесуточное количество выписок из "ковидных" больниц преобладает над количеством госпитализированных", - сообщил он.

Ляшко сообщил, что стабилизация уровня госпитализаций является первым позитивным сигналом прохождения пика заболеваемости и начала разгрузки медицинской системы Украины.

"Однако, это еще не полная победа над вирусом. Количество случаев заболевания и уровни госпитализации находятся на достаточно больших значениях. Поэтому нужно продолжать наращивать темпы вакцинации и соблюдать карантинные ограничения", - заявил он.

Напомним, Минздрав сообщил о 10 802 новых случая коронавируса и 442 смерти за сутки.

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