Украина проходит по мягкому сценарию первую волну коронавируса, - Шмыгаль

Украина проходит по мягкому сценарию первую волну коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Шмыгаль также призывает соблюдать карантин.

"Проходим по мягкому сценарию первую волну этой эпидемии", - заявил он.

Напомним, в целом по Украине на 4 мая подтверждено 12 331 случай коронавируса, в том числе 418 - за последние сутки. При этом зафиксировано 303 летальных случая, излечились более 1 600 пациентов.

Ранее эксперты из Национальной академии наук сделали прогноз развития эпидемии коронавируса в Украине, в котором говорится, что пик новых случаев COVID-19 ориентировочно придется на 2-5 мая, а пик смертей - на 3-10 мая.

Также сообщалось, что украинское правительство планирует начинать снимать карантин в Украине с 11 мая, но при условии уменьшения количества зараженных коронавирусом. Хотя карантин в стране общают продлить до 22 мая.

Ранее РБК-Украина писало, что полиция зафиксировала нарушения в гипермаркетах и ресторанах во время карантина.