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Украина применяет тактику "тысячи порезов" в войне с Россией: что это значит

Новина українською →
Среда 31 августа 2022 22:20
Украина применяет тактику "тысячи порезов" в войне с Россией: что это значит Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники уничтожают тыловое обеспечение российских войск, чтобы заставить их передвигать свои резервы по всей линии фронта, 1300 километрах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

Он отметил, что украинские военные ведут наступление не только на юге, а по всей линии фронта. Так, контрнаступление осуществляется на Мелитопольском, Харьковском направлениях, а также идет активная оборона на Донецко-Луганском направлении.

По его словам, на юге просто увеличилось количество потенциально высокоточных обстрелов логистическо-тыловой инфраструктуры российской армии.

Подоляк подчеркнул, что украинские бойцы активно задействуют HIMARS и другие системы MLRS для того, чтобы разрушать тыловое обеспечение оккупантов - склады, топливные базы, оперативно-тактические штабы, и постепенно оттеснять захватчиков с территории Украины.

"Для чего мы задействуем эту тактику "тысячи порезов" для российской армии? Чтобы они панически передвигали свои резервы по всей линии фронта, по всем 1300 километрах", - сказал он.

Напомним, по данным The Insider, до конца этого года у оккупантов могут закончиться почти все снаряды, артиллерия и бронетехника.

Ранее ГУР отметило, что у России осталось 45% из тех ракет, которые у нее были до начала войны с Украиной. Высокоточное оружие у них уже на пределе.

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Ирина Подоляк Война России против Украины
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