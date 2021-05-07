Украина предоставит гуманитарную помощь Индии из-за COVID

"Знаю, что правительство рассматривает возможность предоставить гуманитарную помощь Индии. Подтверждаю, что в ближайшее время подпишу соответствующий указ, и мы будем делать все, чтобы действительно помочь людям Индии. Думаю, в ближайшие дни Индия обязательно получит гуманитарный груз от Украины", - отметил Зеленский.

Сайрус Пунавала со своей стороны отметил, что Украина будет среди приоритетных стран, которые получат законтрактованную вакцину Covishield, как только индийское правительство восстановит ее экспорт.

Кроме того, Зеленский предложил изучить возможности сотрудничества Serum Institute of India и украинских партнеров с целью совместной разработки и производства в Украине медпрепаратов, лекарств и вакцин, в том числе и от COVID-19.

Отметим, только за минувшие сутки в Индии зафиксировали более 414 000 новых случаев заражения коронавирусом.