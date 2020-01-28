Украина предлагает ЕС переговоры по "Европейскому зеленому соглашению"

Фото: Алексей Гончарук и Франс Тиммерманс (kmu.gov.ua)

Гончарук также заявил о готовности Украины полностью интегрироваться в европейскую энергосистему

Глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук предложил Евросоюзу переговоры по "Европейскому зеленому соглашению". Об этом сообщает правительственный портал.

Так, Гончарук провел встречу с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии по вопросам "Европейского зеленого соглашения" Франсом Тиммермансом в рамках рабочей поездки в Брюссель.

"Мы предлагаем начать диалог по развитию общей дорожной карты в рамках "Европейского зеленого соглашения". Зеленое соглашение... о совершенно простых ежедневных вещах. О том, чтобы люди дышали нормальным воздухом без выбросов, использовали чистую питьевую воду, потребляли безопасные продукты. Амбициозная цель Евросоюза - до 2050 года сделать Европу первым континентом, экономика которого не уничтожает природу. Украина готова стать неотъемлемой частью истории успеха", - сказал глава правительства.

Так, в рамках Зеленого соглашения ЕС будет пересматривать текущие цели по сокращению выбросов углерода к 2030 году с 40% до 50-55%.

Кроме того, премьер проинформировал еврокомиссара о намерениях полностью интегрироваться в европейскую энергосистему (электросети ENTSO-E) до 2023 года.

"Наша амбиция - трансформировать страну в сильную конкурентную экономику с цифровизованной и энергоэффективной промышленностью, высокоразвитой инфраструктурой и достойным уровнем жизни для людей", - подчеркнул Гончарук.

Напомним, ранее сообщалось, что Гончарук прибыл в Брюссель и планирует обсудить с представителями Европейского союза зону свободной торговли с ЕС, а также привлечение к разработке Европейского "зеленого соглашения".

Как писало РБК-Украина ранее, посол ЕС в Украине Матти Маасикас отмечал, что Евросоюз пойдет навстречу украинским инициативам по расширению соглашения об ассоциации, но ждет конкретных шагов.

Так, Совет ассоциации Украина-ЕС на заседании 28 января рассмотрит расширение свободной торговли в рамках соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной.