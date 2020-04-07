Украина уже потратила на борьбу с COVID-19 почти миллиард гривен

Украина потратила на борьбу с пандемией коронавируса почти миллиард гривен. Об этом говорится в Facebook системы государственных закупок Prozorro.

Сообщается, что на государственные закупки с начала эпидемии коронавируса в Украине потратили почти миллиард гривен.

"В общем с 20 марта по 6 апреля Украина в рамках борьбы с коронавирусом провела закупки на 952 млн гривен", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что 7% от этой суммы - 65 млн гривен - потратили на камеры для измерения температуры.

Кроме того, в этот период закупили медицинское оборудование (аппараты искусственной вентиляции легких и т.д.) - на более 190 млн гривен, медицинские материалы (перчатки, защитные маски, респираторы, изоляционные костюмы) - 147 млн гривен, оборудования для анестезии и реанимации - 116 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав может развернуть временные госпитали для больных коронавирусом в легкой форме.

На сегодня больше всего случаев зарегистрировано в Киеве - 253 зараженных. Далее идут Черновицкая область - 243 случая, Ивано-Франковская область - 160 случаев.