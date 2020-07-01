Украина потратила 19 млрд гривен на борьбу с COVID-19: на что пошли деньги

На борьбу с эпидемией коронавируса COVID-19 в Украине уже потратили 19 млрд гривен. Большую часть из них направили на выплаты по безработице.
Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, по состоянию на 1 июля из Фонда борьбы с COVID - 19, который составляет 64,7 млрд гривен, уже распределено 19 млрд:
- 9 млрд гривен - Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. Из них:
- 4,7 млрд гривен - выплаты помощи по частичной безработице;
- 4,3 млрд гривен - выплаты помощи по безработице.
- 3 млрд гривен - меры по предотвращению распространения коронавируса. Из них:
- 650 млн гривен - лабораторным подразделениям Минздрава;
- 2,3 млрд гривен - на закупку средств индивидуальной защиты в больницах.
- 2,5 млрд гривен - на помощь Фонду социального страхования;
- 1,7 млрд гривен - на пособия и выплаты пенсионерам;
- 2,7 млрд гривен - на дополнительные выплаты военным, полицейским и другим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения;
- 100 млн гривен - на закупку аппаратов ИВЛ;
- 23,7 млн гривен - на меры борьбе с COVID-19 в учреждениях исполнения наказания;
- 52,5 млн гривен - на возврат денег участникам пробного ВНО.
Кроме того, предварительно одобрено распределение еще 45,7 млрд гривен:
- 35 млрд гривен - на ремонт и реконструкцию дорог;
- 7,8 млрд гривен - на доплаты медикам и некоторым другим категориям;
- 2,9 млрд гривен - на закупку оборудования для приемных отделений опорных больниц в госпитальных округах.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине увеличили страховые выплаты медикам, бюджет Фонда социального страхования увеличили еще на 233 млн гривен.
На прошлой неделе начались выплаты семьям медиков, которые умерли в борьбе с COVID-19.