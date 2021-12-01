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Украина построит пять пограничных кораблей совместно с Францией

Новина українською →
Киев, Среда 01 декабря 2021 00:09
Украина построит пять пограничных кораблей совместно с Францией Фото: Украина построит пограничные корабли совместно с Францией (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Украинские судостроительные компании подписали контракт с французскими партнерами о строительстве пяти судов для Государственной пограничной службы. Производство будет проходить на верфях Николаева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра МВД Украины Сергея Гончара.

Контракт о производстве подписали между украинской компанией "Нибулон" и французской судостроительной компанией "ОСЕА".

"В рамках этого проекта для Украины является важным вопрос локализации и привлечения к производству украинских компаний. По результатам соглашения, мы сможем не только создать мощный флот для ГПСУ, но и поднять потенциал наших компаний на европейский уровень. Как результат для французских коллег, они откроют для себя Украину еще больше и будут уверены в нашей надежности как партнеров в бизнесе", - заявил он.

Эти пять катеров построят в рамках соглашения, подписанного в 2019 году. В целом, оно предусматривает кредитование правительством Франции и ведущими европейскими банками строительства французских кораблей на сумму 136,5 млн евро с локализацией части производства в Украине.

Еще 15 кораблей построят во Франции. Передачу первого судна из Франции в Украину планируют осуществить весной 2022 года.

Ранее в Украину прибыло судно Ocean Grand, которым из США доставили два патрульных катера типа Island. Они получили названия "Фастов" и "Сумы".

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