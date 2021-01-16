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Украина попала в десятку стран Европы с наибольшей суточной смертностью от COVID-19

Автор: Даша Харченко

По последним данным в странах Европы зарегистрировано 5 721 новый летальный случай от коронавируса. В частности в Украине - 166.

Об этом свидетельствуют данные WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard и Worldometers

В целом в мире за последние сутки зафиксировали 712 913 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 249 768 новых больных - в странах Европы.

Лидерами антирейтинга среди европейских стран по количеству новых летальных случаев от коронавируса является Великобритания, Испания, Германия и Франция. Украина на 8-м месте. В мировом антирейтинге Украина на 17-м месте.

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Сейчас в мире диагностировано 94 миллиона случаев заражения коронавирусом, 67 миллионов больных излечились. Подтверждено 2 015 930 летальных случаев.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 8199 новых случаев COVID-19, за вчера сделали 49 596 тестов на коронавирус. Больше всего новых заражений в Киеве и Донецкой области.

За все время в Украине заразились 1 146 963 человека, из них выздоровел 847 391 человек.

Ранее РБК-Украина сообщило, что страна может передать закупки вакцин от COVID-19 международным посредникам. Их услуги стоят в среднем 5% от суммы контракта.

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