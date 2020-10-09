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Украина получит от Японии препарат для больных COVID-19

Автор: Дмитрий Левицкий

Украина получит от Японии лекарственное средство для больных коронавирусом. Препарат будет предоставлен в виде гуманитарной помощи.

Об этом шла речь на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

Украина получит средство Favipiravir (Avigan), определенный для применения при лечении коронавируса.

Сегодня Кабмин одобрил соответствующий проект соглашения между правительствами Украины и Японии

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Напомним, сегодня министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о подготовке экспериментального препарата для лечения больных COVID-19. Для его изготовления используют плазму крови с антителами к коронавирусу.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина будет закупать лекарственный препарат "Ремдесивир" для лечения COVID-19.

Кроме того, президент Владимир Зеленский анонсировал выход в Украине около 5 препаратов для лечения коронавируса.

Добавим, недавно Кабмин упростил ввоз в Украину четырех лекарственных средств для лечения больных COVID-19.

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