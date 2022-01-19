Украина получит от Китая новую партию COVID-вакцин

Украина получит гуманитарную помощь от Китая. В страну доставят новую партию вакцин от коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал документ о гуманитарной помощи Китая Украине.
"Кабмин уполномочил Ляшко подписать письмо-обязательство правительства Украины...", - отметил Гончаренко.
Он подчеркнул, что речь идет о доставке вакцины от COVID-19.
Напомним, Кабинет министров направил дополнительные средства на закупку вакцин от коронавируса. Речь идет о 1,2 млн доз.