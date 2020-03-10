Украина завтра получит дополнительные тесты для выявления коронавируса

Завтра, 11 марта, Украина получит около 50 тест-систем для выявления коронавируса COVID-19. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, одна такая тест-система сможет проанализировать около 100 образцов на наличие коронавируса в организме.

"Несмотря на то, что быстрые тесты не поставляются, у нас ожидается поступление дополнительных 50 систем, которые будут исследовать около 100 образцов на одну систему. Они уже вылетели из Копенгагена. Сегодня-завтра ожидаем их в Украине. Они будут растаможены и запущены в работу", - заявил Ляшко.

Ранее в Минздраве сообщили о перебоях с поставками быстрых тест-систем в Украину. По словам Виктора Ляшко, системы должны были приехать 10 марта, но теперь ожидаются 15-16 марта.

Напомним, о дефиците тест-систем для выявления коронавируса COVID-19 заявили в Соединенных Штатах Америки.

Также РБК-Украина сообщало, что Китай разработал новый метод быстрого выявления коронавируса. Так, новый тест позволяет выявить пациентов даже в инкубационной и бессимптомной фазе.