Украина получит быстрые тесты на выявление коронавируса, - Минздрав

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что 10 марта Минздрав ожидает получить быстрые тесты на выявление коронавируса. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что быстрые тесты отличаются от тест-систем тем, что они могут использоваться даже за пределами лабораторий.

"10 числа мы ожидаем в наших лабораториях быстрые тесты на коронавирус. Быстрые тесты отличаются от тест-систем тем, что они могут использоваться даже за пределами лабораторий", - сказал он.

Замминистра рассказал, что у постели больного отбирается биологический материал и за 15-20 минут можно исключить или установить диагноз.

"Быстрые тесты потребуют подтверждения в лаборатории, но они могут более оперативно определять дальнейшую тактику поведения с больным", - добавил он.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины представил главные правила, которых следует придерживаться для предотвращения заболевания коронавирусом.

Также в СНБО призвали обратиться на "горячую линию" всех граждан, имеющих симптомы заболевания (повышенную температуру, кашель, стесненное дыхание, боли в мышцах), кто находился в Китае или контактировали с прибывшими гражданами из КНР.