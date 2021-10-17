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Украина может получить "беспрецедентное количество" вакцины от гриппа, - Ляшко

Автор: Артур Родивилов

Производители вакцины против гриппа могут завезти беспрецедентное количество соответствующих препаратов в Украину. Именно над этим сейчас работают в Минздраве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко "Радио Свобода".

По словам Ляшко, ожидается большое количество препаратов, которые в Украину еще не завозили. В то же время, министр отметил, что договоренности о таких поставках еще не закрыты: "Пусть сначала завезут, потому что могут пообещать, а не завезти".

"У нас есть национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике, которая рассматривает такие вопросы и рекомендует вакцинироваться и против гриппа, и против коронавирусной болезни в этом эпидсезоне. Минздрав провел определенную подготовительную работу и производители вакцины против гриппа могут завезти беспрецедентное количество вакцин на территорию нашего государства", - заявил он.

Он добавил, что, по исследованиям, проведенным в других странах, во время эпидемии коронавирусной болезни грипп был вытеснен из циркуляции.

Глава МОЗ отметил, что вакцинироваться нужно и от гриппа, и от "ковид".

В Министерстве здравоохранения предполагают, что в эпидемический сезон гриппа 2021-2022 годов будуть циркулировать штаммы B/Washington, H1N1 и H3N2, которые ходили и в прошлом году.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит лекарства, которые имеют прямое действие на COVID-19.

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