Украина получит почти 136 млн долларов от фонда борьбы со СПИДом и туберкулезом

Украине выделили свыше 135 млн долларов от Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. За эти деньги запланирован ряд важных закупок.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает пресс-служба Минздрава.

Глобальный фонд утвердил финансирование для Украины в размере более 135 млн 778 тыс. долларов на 2021-2023 годы.

"Планируется закупить современные системы GeneXpert для молекулярно-генетической диагностики туберкулеза, материально-техническое обеспечение для региональных микробиологических лабораторий по диагностике туберкулеза, быстрые тесты на ВИЧ и т.д.", - отметил Ляшко.

Минздрав сообщает, что в рамках выделенного финансирования запланированы:

закупка противотуберкулезных препаратов для лечения осужденных и лиц, взятых под стражу;

обеспечение бесперебойного антиретровирусного лечения ВИЧ-инфицированных пациентов, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей;

поддержка и усиление работы 25 региональных советов по координации действий в ответ на распространение туберкулеза и ВИЧ-инфекции/СПИДа;

поддержка eHealth - интеграция системы MIS HIV;

обучение медперсонала в области лечения туберкулеза и ВИЧ и тому подобное.

Напомним, в марте в Великобритании зафиксировали второй в мире случай излечения от вируса иммунодефицита (ВИЧ).

Как писало РБК-Украина, Минздрав инициирует увеличение в 2021 году базовой ставки за лечение больных туберкулезом. Ее предлагают увеличить до 63 тысяч гривен.