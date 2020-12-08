Украина получит почти 136 млн долларов от фонда борьбы со СПИДом и туберкулезом

Украине выделили свыше 135 млн долларов от Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. За эти деньги запланирован ряд важных закупок.
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает пресс-служба Минздрава.
Глобальный фонд утвердил финансирование для Украины в размере более 135 млн 778 тыс. долларов на 2021-2023 годы.
"Планируется закупить современные системы GeneXpert для молекулярно-генетической диагностики туберкулеза, материально-техническое обеспечение для региональных микробиологических лабораторий по диагностике туберкулеза, быстрые тесты на ВИЧ и т.д.", - отметил Ляшко.
Минздрав сообщает, что в рамках выделенного финансирования запланированы:
Напомним, в марте в Великобритании зафиксировали второй в мире случай излечения от вируса иммунодефицита (ВИЧ).
Как писало РБК-Украина, Минздрав инициирует увеличение в 2021 году базовой ставки за лечение больных туберкулезом. Ее предлагают увеличить до 63 тысяч гривен.