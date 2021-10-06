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Украина получила вакцины против гриппа от трех производителей

Автор: Артем Горовенко

В Украину уже поступили вакцины против гриппа от трех производителей. В нынешнем эпидемическом сезоне ожидается поступление 1,25 млн доз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Центра общественного здоровья.

Сообщается, что поступили вакцины "Ваксигрипп Тетра", "Инфлувак Тетра" и "Джиси Флю Квадривалент".

Что касается вакцины "Джиси Флю Квадривалент", то 61 000 доз уже можно приобрести в аптечной сети. По "Ваксигрипп Тетра" 85 000 доз уже в наличии, остальные поступят в течение октября. Еще 200 000 доз вакцины "Инфлувак Тетра" находятся на лабораторном контроле.

Кроме того, в пределах гуманитарной помощи Украины получит 30 000 доз вакцин для медицинских работников.

Отметим, сезон гриппа и ОРВИ в Украине уже начался, и лучшим методом защиты остается вакцинация. Однако прививка от гриппа не входит в национальный календарь, и поэтому является платной.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ожидается циркуляция трех штаммов гриппа.

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