Украина получила противотанковое оружие от Британии, а Минздрав назвал симптомы "Омикрона": новости за 18 января

Британия доставила в Украину противотанковое оружие, в Министерстве здравоохранения назвали основные симптомы штамма "Омикрон", первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с видеообращением. Подробнее о том, что произошло во вторник, 18 января - в материале РБК-Украина.

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Филарет через суд пытается отменить ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет обратился с иском в Окружной административный суд Киева. Он пытается отменить ликвидацию церкви.

Сообщается, что Филарет просит обязать Государственную службу по этнополитике и свободе совести зарегистрировать постановление поместного собора УПЦ Киевского патриархата, как отменяющее ликвидацию религиозного объединения УПЦ КП и религиозного центра религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата".

Назарбаев впервые за время протестов в Казахстане выступил с обращением

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с видеообращением впервые за время массовых протестов и беспорядков в Казахстане, которые были подавлены в ходе антитеррористической операции и миссии стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). До этого он публично не комментировал ситуацию в стране.

В Киеве сильный ветер снес трехметровый крест с купола Софийского собора

Сильный ветер в Киеве сдул трехметровый крест с одного из куполов Софийского собора. Это произошло ночью, поэтому металлическая конструкция никого не зацепила.

Последний раз кресты куполов Софийского собора менялись 40 лет назад перед Олимпиадой-80.

В Украину идет антициклон Dieter

Синоптики предупредили, что в Украину идет антициклон Dieter. В среду, 19 января, будет спокойная погода, то есть без сильного ветра, но похолодает.

Атмосферные фронты отходят в восточном направлении, и ночью еще немного на Левобережье будет снежить, но днем уже будет преобладать везде спокойная погода, отметили синоптики. Ночью за счет прояснений будет несколько морознее, ведь облака отступят и приземное тепло будет быстро высвобождаться в окружающее пространство.