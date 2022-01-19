ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина получила противотанковое оружие от Британии, а Минздрав назвал симптомы "Омикрона": новости за 18 января

Новина українською →
Среда 19 января 2022 08:30
Украина получила противотанковое оружие от Британии, а Минздрав назвал симптомы "Омикрона": новости за 18 января Коллаж РБК-Украина
Автор: РБК-Украина

Британия доставила в Украину противотанковое оружие, в Министерстве здравоохранения назвали основные симптомы штамма "Омикрон", первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с видеообращением. Подробнее о том, что произошло во вторник, 18 января - в материале РБК-Украина.

Возможное полномасштабное вторжение России в Украину: последние новости

  • Издание The New York Times опубликовало информацию о том, что дипломатам в двух российских консульствах в Украине было приказано подготовиться к выезду из страны. В МИД РФ отрицают информацию об эвакуации российских дипломатов. В МИД Украины также заявили, что не получали таких сообщений от РФ.
  • В Украину прибыла партия международной технической помощи от Британии. Было предоставлено легкое противотанковое вооружение.
  • Министерство обороны Германии отрицает информацию о том, что немецкое воздушное пространство закрыто для самолетов, которые поставляют оружие в Украину. Доставляя противотанковое вооружение, британские военные самолеты облетели территорию Германии.
  • Украинские пограничники обустраивают вертолетные площадки вдоль границы с Беларусью. Это необходимо для переброски резерва на случай резкого изменения ситуации.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о различных позициях стран Альянса по вопросу поставок вооружений Украине. При этом он отметил поддержку украинских военных со стороны блока.
  • НАТО готово к новым переговорам с Российской Федерацией по "гарантиям безопасности". Также призывают отменить решение о расторжении дипломатических отношений с Альянсом.

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Филарет через суд пытается отменить ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет обратился с иском в Окружной административный суд Киева. Он пытается отменить ликвидацию церкви.

Сообщается, что Филарет просит обязать Государственную службу по этнополитике и свободе совести зарегистрировать постановление поместного собора УПЦ Киевского патриархата, как отменяющее ликвидацию религиозного объединения УПЦ КП и религиозного центра религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата".

Назарбаев впервые за время протестов в Казахстане выступил с обращением

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с видеообращением впервые за время массовых протестов и беспорядков в Казахстане, которые были подавлены в ходе антитеррористической операции и миссии стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). До этого он публично не комментировал ситуацию в стране.

В Киеве сильный ветер снес трехметровый крест с купола Софийского собора

Сильный ветер в Киеве сдул трехметровый крест с одного из куполов Софийского собора. Это произошло ночью, поэтому металлическая конструкция никого не зацепила.

Последний раз кресты куполов Софийского собора менялись 40 лет назад перед Олимпиадой-80.

В Украину идет антициклон Dieter

Синоптики предупредили, что в Украину идет антициклон Dieter. В среду, 19 января, будет спокойная погода, то есть без сильного ветра, но похолодает.

Атмосферные фронты отходят в восточном направлении, и ночью еще немного на Левобережье будет снежить, но днем уже будет преобладать везде спокойная погода, отметили синоптики. Ночью за счет прояснений будет несколько морознее, ведь облака отступят и приземное тепло будет быстро высвобождаться в окружающее пространство.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Вспышка случаев. В Украине почти 13 тысяч новых заражений COVID и 163 смерти
Вспышка случаев. В Украине почти 13 тысяч новых заражений COVID и 163 смерти
DAILY
Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше