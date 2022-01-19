Украина получила противотанковое оружие от Британии, а Минздрав назвал симптомы "Омикрона": новости за 18 января
Британия доставила в Украину противотанковое оружие, в Министерстве здравоохранения назвали основные симптомы штамма "Омикрон", первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с видеообращением. Подробнее о том, что произошло во вторник, 18 января - в материале РБК-Украина.
Возможное полномасштабное вторжение России в Украину: последние новости
- Издание The New York Times опубликовало информацию о том, что дипломатам в двух российских консульствах в Украине было приказано подготовиться к выезду из страны. В МИД РФ отрицают информацию об эвакуации российских дипломатов. В МИД Украины также заявили, что не получали таких сообщений от РФ.
- В Украину прибыла партия международной технической помощи от Британии. Было предоставлено легкое противотанковое вооружение.
- Министерство обороны Германии отрицает информацию о том, что немецкое воздушное пространство закрыто для самолетов, которые поставляют оружие в Украину. Доставляя противотанковое вооружение, британские военные самолеты облетели территорию Германии.
- Украинские пограничники обустраивают вертолетные площадки вдоль границы с Беларусью. Это необходимо для переброски резерва на случай резкого изменения ситуации.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о различных позициях стран Альянса по вопросу поставок вооружений Украине. При этом он отметил поддержку украинских военных со стороны блока.
- НАТО готово к новым переговорам с Российской Федерацией по "гарантиям безопасности". Также призывают отменить решение о расторжении дипломатических отношений с Альянсом.
Коронавирус в Украине и в мире: последние новости
- В Министерстве здравоохранения назвали основные симптомы нового штамма коронавируса "Омикрон".
- В Украине расширилась "оранжевая" зона карантина. Сейчас в ней находятся четыре области.
- Ситуация с коронавирусом в Ивано-Франковской области ухудшается, заболеваемость за неделю выросла в 3,5 раза. Если тенденция сохранится, то в регионе могут закрыть школы и ввести другие ограничения.
- Во вторник, 18 января, во Франции за сутки зарегистрировали более 464 тысяч новых случаев коронавируса. Это стало самым высоким показателем за сутки с начала пандемии.
- В Австралии за сутки зафиксировали 77 летальных исходов от коронавируса. Это является самым большим показателем в стране за весь период пандемии.
- Гендиректор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что коронавирусная инфекция не исчезнет в мире еще в течение нескольких лет.
Филарет через суд пытается отменить ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет обратился с иском в Окружной административный суд Киева. Он пытается отменить ликвидацию церкви.
Сообщается, что Филарет просит обязать Государственную службу по этнополитике и свободе совести зарегистрировать постановление поместного собора УПЦ Киевского патриархата, как отменяющее ликвидацию религиозного объединения УПЦ КП и религиозного центра религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата".
Назарбаев впервые за время протестов в Казахстане выступил с обращением
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с видеообращением впервые за время массовых протестов и беспорядков в Казахстане, которые были подавлены в ходе антитеррористической операции и миссии стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). До этого он публично не комментировал ситуацию в стране.
В Киеве сильный ветер снес трехметровый крест с купола Софийского собора
Сильный ветер в Киеве сдул трехметровый крест с одного из куполов Софийского собора. Это произошло ночью, поэтому металлическая конструкция никого не зацепила.
Последний раз кресты куполов Софийского собора менялись 40 лет назад перед Олимпиадой-80.
В Украину идет антициклон Dieter
Синоптики предупредили, что в Украину идет антициклон Dieter. В среду, 19 января, будет спокойная погода, то есть без сильного ветра, но похолодает.
Атмосферные фронты отходят в восточном направлении, и ночью еще немного на Левобережье будет снежить, но днем уже будет преобладать везде спокойная погода, отметили синоптики. Ночью за счет прояснений будет несколько морознее, ведь облака отступят и приземное тепло будет быстро высвобождаться в окружающее пространство.