Украина получила от Польши вакцину против COVID-19 и медицинское оборудование

Польша передала Украине гуманитарную помощь для борьбы с пандемией коронавируса. Сегодня, в День независимости Украины, состоялась торжественная церемония передачи этого груза украинской стороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию церемонии .

Участие в торжественной церемонии принимали министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и президент Польши Анджей Дуда. По словам польского лидера, общая стоимость гуманитарной помощи составляет более 4 млн евро.

"Я надеюсь, что это оборудование поможет украинцам, что оно поможет людям, которые борются за здоровье украинцев. Хочу, чтобы этот дар был знаком солидарности и дружбы со стороны Польши для Украины, потому что друзей узнают в сложное время, друзей узнаем в беде", - сказал Дуда.

В Украине из Польши доставили десятки тысяч литров дезинфицирующих средств и несколько миллионов защитных масок, перчаток и других средств защиты. Также Украина получила от польской стороны около 650 тысяч вакцин против коронавируса.