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Украина получила от Латвии 30 тысяч литров дезинфектора. Это помощь для борьбы с COVID

Автор: Сергей Пышкин

Латвия передала Украине 30 тысяч литров жидкости для дезинфекции поверхностей. В ближайшее время в рамках общей помощи, в стране также передадут дополнительное медицинское оборудование.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Альянса.

30 тысяч литров дезинфекторов НАТО были пожертвованы Министерству обороны Украины. Известно, что жидкость для дезинфекции поверхностей передадут в Главный военный клинический госпиталь и Службу гражданской защиты государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Стоит отметить, что поставка является частью общей помощи Украине от ее союзников в рамках борьбы с пандемией коронавирус. Ранее НАТО также жертвовало нашей стране 9 тысяч литров дезинфекторов и медицинское оборудование.

Начиная с 2020 года в НАТО работает Целевой фонд реагирования на пандемию, который оказывает помощь членам и партнерам Альянса в случае необходимости.

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НАТОУкраинаЛатвия