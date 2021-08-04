Украина получила от Латвии 30 тысяч литров дезинфектора. Это помощь для борьбы с COVID

Латвия передала Украине 30 тысяч литров жидкости для дезинфекции поверхностей. В ближайшее время в рамках общей помощи, в стране также передадут дополнительное медицинское оборудование.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Альянса .

30 тысяч литров дезинфекторов НАТО были пожертвованы Министерству обороны Украины. Известно, что жидкость для дезинфекции поверхностей передадут в Главный военный клинический госпиталь и Службу гражданской защиты государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Стоит отметить, что поставка является частью общей помощи Украине от ее союзников в рамках борьбы с пандемией коронавирус. Ранее НАТО также жертвовало нашей стране 9 тысяч литров дезинфекторов и медицинское оборудование.

Начиная с 2020 года в НАТО работает Целевой фонд реагирования на пандемию, который оказывает помощь членам и партнерам Альянса в случае необходимости.