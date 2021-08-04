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Украина получила от Дании полмиллиона доз вакцины AstraZeneca

Автор: Дмитрий Левицкий

В Украину прибыли 509 400 доз вакцины AstraZeneca, которые передала Дания. Партию вакцины передали Украине с помощью глобального механизма COVAX.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЮНИСЕФ.

"Эта поставка является непосредственной помощью Украине от правительства Дании в рамках реализации цели передать разным странам 3 миллиона доз вакцин против COVID-19 до конца 2021 года", - заявили в организации.

Предоставленные правительством Дании дозы вакцины планируют использовать для вакцинации тех, кто уже получил первую дозу, а также для проведения прививок в пунктах вакцинации.

"Мы благодарны правительству Дании за непосредственную помощь в поставке вакцины и сотрудничество. Я призываю украинцев, которые еще не вакцинировались, не медлить и посетить ближайший центр массовой вакцинации, чтобы защитить свое здоровье", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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УкраинапоставкиДанияВакцина от коронавируса