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Украина получила 225 тысяч COVID-тестов на антиген, следующая партия будет в январе

Киев, Четверг 31 декабря 2020 16:57
Украина получила 225 тысяч COVID-тестов на антиген, следующая партия будет в январе
Фото: тестирование на коронавирус (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украину прибыла первая партия экспресс-тестов на антиген к коронавирусу, которую закупило государственное предприятие "Медзакупки Украины". Первая партия состоит из 225 тысяч экспресс-тестов.

Об этом ГП "Медзакупки Украины" сообщило на странице в Facebook.

Украина закупила тесты производства южнокорейской компании SD Biosensor. В госпредприятии отметили, что эти тесты отвечают требованиям преквалификации Всемирной организации здравоохранения и/или FDA, что было одним из требований к товару.

Согласно с приказом Министерства здравоохранения, после растаможки тесты доставят в Киев, а уже оттуда их развезут в области.

Уже в начале января 2021 года в Украину должна прибыть вторая партия экспресс-тестов. В общем "Медзакупки" законтрактовали свыше 3,3 млн экспресс-тестов.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко говорил, что Украина в начале 2021 года закупит еще полмиллиона тестов на антиген к коронавирусу. Также хотят купить 160 кислородных концентраторов.

Кроме того, в декабре Минздрав изменил алгоритм тестирования украинцев на коронавирус. Министерство расширило перечень лиц, которых обязательно будут тестировать на COVID-19.

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