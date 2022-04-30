Украина получила 150 тысяч доз вакцины против гепатита В от UNICEF

Украина получила партию из 150 000 доз вакцины против гепатита B. Ее уже начали распределять по регионам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

Сообщается, что детский фонд ООН UNICEF Ukraine доставил 150 тысяч доз вакцины против гепатита В. В первую очередь вакцину доставят в роддомы.

Отметим, вакцина против гепатита В - первая, которую получает ребенок. Прививку делают в течение 24 часов после рождения. Она крайне важна, поскольку малыши до одного года наиболее уязвимы к гепатиту В, который в этом возрасте в 90% случаев приводит к неизлечимой хронической болезни.