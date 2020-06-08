Мы пока не можем разрешить массовые мероприятия из-за коронавируса, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что массовые мероприятия в стране пока что не будут разрешены. По его словам, коронавирус пока никуда не исчез и нужно дальше спасать жизни.

Об этом глава государства заявил в ходе совещания по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Ослабление карантина спасут экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был небесполезным, уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы вновь возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому держим руку на пульсе развития событий и напоминаем людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия", - заявил Зеленский.

Напомним, до этого в Украине три дня подряд фиксировали более 500 новых случаев коронавируса ежесуточно, но в последние два дня число новых случаев пошло на спад.

Как писало РБК-Украина, правительство не исключает, что график смягчения карантина может быть изменен, если в Украине будет расти число случаев коронавируса.

Кроме этого, Минздрав назвал причины увеличения случаев COVID-19 в Украине.