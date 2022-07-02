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Украина победит, когда выбросит всех россиян со своей территории, - экс-генсек НАТО

Фото: бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ( Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Победу Украины в войне с Россией можно считать тогда, когда украинцы выбросят россиян со своей территории. В противном случае этот конфликт будет продолжаться.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

При этом он отметил, что только народ, президент и правительство Украины должны решать, что такое победа, какая ситуация страну удовлетворит.

"Но, конечно, я бы сказал, что победа - это выбросить всех россиян с украинской территории. Потому что пока российские войска находятся на украинской земле, конфликт будет продолжаться. Потому, что после всех этих человеческих и материальных потерь украинский народ не сдастся. Таким образом, у вас будет конфликт, у вас будут партизанские действия, у вас будут нападения, у вас будет движение сопротивления и т. д", - считает Расмуссен.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина будет считать победой в войне против России.

Добавим, по данным опроса КМИС, для украинцев единственный приемлемый вариант установления мира - это возвращение территорий, подконтрольной Украине до 2014 года, включая весь Донбасс и Крым.

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