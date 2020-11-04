Украина планирует закупить 2 миллиона быстрых тестов на коронавирус

Правительство Украины планирует закупить 2 миллиона быстрых тестов на коронавирус. Для этого из Фонда борьбы с COVID-19 выделили еще 1 миллиард гривен.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, быстрые тесты позволят получать результат уже спустя несколько часов.

"Еще 1 млрд грн было выделено из Фонда борьбы с коронавирусом на тесты. Речь идет о закупке 2 млн быстрых тестов, при использовании которых результат можно получить за несколько часов. Это решение одно из многих, которые мы еженедельно принимаем для поддержки нашей медицинской системы", - сказал Шмыгаль.

Премьер также отметил, что правительством было выделено 600 млн гривен для обеспечения больничных кроватей кислородом.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что в Украине добавят новые методы диагностики на коронавирус. Будут использовать метод ПЦР и быстрые тесты для выявления антигена. При этом с помощью быстрых тестов хотят проводить до 1 миллиона тестирований в месяц.

Также РБК-Украина писало, что на новые методы диагностики COVID-19 в Украине хотят выделить 2 млрд гривен.