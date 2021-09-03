Украина планирует разработать стратегию новой жилищной политики при поддержке США, - нардеп

Проект разработки стратегии новой жилищной политики Украины предусматривает привлечение в США кредита в 10 млн долларов, а также экспертную поддержку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко.

Источник в правительстве подтвердил агентству "Интерфакс-Украина", что этот список был подготовлен накануне визита. Однако, по его словам, "уже непосредственно в США к нему могли быть внесены некоторые изменения".

Планируемый срок реализации проекта - один год, его завершение при поддержке США - в 2022 году. Без участия США ориентировочный срок реализации проекта - три года. Доля Украины в финансировании проекта не указана.