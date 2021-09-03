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Украина планирует разработать стратегию новой жилищной политики при поддержке США, - нардеп

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Киев, Пятница 03 сентября 2021 16:23
Украина планирует разработать стратегию новой жилищной политики при поддержке США, - нардеп Фото: Украина планирует разработать стратегию новой жилищной политики при поддержке США (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Проект разработки стратегии новой жилищной политики Украины предусматривает привлечение в США кредита в 10 млн долларов, а также экспертную поддержку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко.

Источник в правительстве подтвердил агентству "Интерфакс-Украина", что этот список был подготовлен накануне визита. Однако, по его словам, "уже непосредственно в США к нему могли быть внесены некоторые изменения".

Планируемый срок реализации проекта - один год, его завершение при поддержке США - в 2022 году. Без участия США ориентировочный срок реализации проекта - три года. Доля Украины в финансировании проекта не указана.

Подробнее о том, как государство пытается решить жилищные проблемы переселенцев - читайте в статье РБК-Украина.

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