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Украина планирует преодолеть эпидемию туберкулеза до 2030 года, - Зеленский

Автор: Андрей Василюк

Украина поддерживает намерение Организации объединенных наций (ООН) преодолеть эпидемию туберкулеза до 2030 года. В прошлом году в Украине существенно уменьшилась заболеваемость на открытую форму болезни.

Об этом в своем Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что 24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулеза и отметил, что COVID-19 не повод забывать о других болезнях.

"Украина поддержала намерение ООН преодолеть эпидемию болезни к 2030 г. В Украине заболеваемость на открытую форму туберкулеза в прошлом году уменьшилась на 30%", - сообщил глава государства.

Напомним, в конце 2020 года министерство здравоохранения инициировало увеличение в 2021 году базовой ставки за лечение больных туберкулезом.

Украине выделили более 135 млн долларов из Глобального фонда для борьбы со Спидом, туберкулезом и малярией. За эти деньги запланирован ряд важных закупок. В частности, в МИинздраве сообщили, что планируется закупка современных систем GeneXpert для молекулярно-генетической диагностики туберкулеза, материально-техническое обеспечение региональных микробиологических лабораторий по диагностике туберкулеза, быстрые тесты на ВИЧ и тому подобное.

В ноябре 2020 года Кабинет министров утвердил Государственную стратегию развития системы противотуберкулезной медицинской помощи населению на 2020-2023 годы.

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