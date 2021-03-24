Украина планирует преодолеть эпидемию туберкулеза до 2030 года, - Зеленский

Украина поддерживает намерение Организации объединенных наций (ООН) преодолеть эпидемию туберкулеза до 2030 года. В прошлом году в Украине существенно уменьшилась заболеваемость на открытую форму болезни.

Об этом в своем Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что 24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулеза и отметил, что COVID-19 не повод забывать о других болезнях.

"Украина поддержала намерение ООН преодолеть эпидемию болезни к 2030 г. В Украине заболеваемость на открытую форму туберкулеза в прошлом году уменьшилась на 30%", - сообщил глава государства.