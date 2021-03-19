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Украина перешла ко второму этапу вакцинации, - Степанов

Новина українською → Украина, Пятница 19 марта 2021 10:31
Украина перешла ко второму этапу вакцинации, - Степанов Фото: Максим Степанов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина перешла ко второму этапу вакцинации. В листе ожидания вакцинации находятся более 290 тысяч украинцев.

Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Мы перешли ко второму этапу вакцинации. Со следующей недели начинается работа стационарных пунктов прививки и вакцинации семейных врачей", - сказал глава Минздрава.

Степанов заявил, что граждане записываются на вакцинацию "несмотря информационную вакханалию и откровенную ложь".

"Несмотря на информационную вакханалию и откровенную ложь по теме вакцинации в лист ожидания через информационные ресурсы, в том числе через приложение "Дия", записались уже более 290 тысяч человек", - подчеркнул министр.

Напомним, Степанов возложил ответственность за медленный темп вакцинации от коронавируса в Украине на местную власть. При этом со следующей недели ожидают увеличение темпов вакцинации.

Как писало РБК-Украина, за вчерашний день впервые с начала вакцинации привили более 10 тысяч человек. Всего вакцинировали уже более 92 тысяч украинцев.

Отметим, вакцинация стартовала в Украине 24 февраля.

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