Украина переключилась с реформ на реагирование на COVID-19, - Всемирный банк

Как отмечается в документе, еще до вспышки COVID-19 Украина столкнулась со структурно слабым ростом из-за низкого уровня внутренних сбережений и инвестиций в основной капитал.

Хотя экономические последствия вспышки COVID-19 оказались менее серьезными, чем первоначально предполагал Всемирный банк, "пандемия нанесла тяжелый урон с точки зрения воздействия на здоровье и смертность, а также подорвала приверженность правительства к проведению важнейших реформ", - отметили во ВБ.

"Недавние антикоррупционные реформы также потерпели фиаско из-за негативных судебных решений в конце 2020 года", - говорится в обзоре.

Хотя меры по борьбе с COVID-19 приветствовались, Всемирный банк советует украинским властям вновь переключить внимание на структурные реформы, которые необходимы для повышения среднесрочных перспектив роста.

"Замедление темпов реформ подорвало доверие инвесторов и задержало финансирование международных финансовых организаций. В результате значительные потребности в государственном финансировании в 2020 году были удовлетворены в основном за счет внутренних займов, которые составили 10,5 процента ВВП", - говорится в документе.