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Украина ожидает, что Россия приостановит боевые действия во время визита Папы Франциска, - Юраш

Фото: Папа Франциск (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш завил, что Украина ожидает, что Россия приостановит боевые действия во время возможного визита Папы Франциска в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Юраш выступил через несколько часов после того, как встретился с Папой Франциском и высшими должностными лицами Ватикана, чтобы официально вручить свои верительные грамоты.

"Мы обсудили многие вопросы повестки дня прямо сейчас, в первую очередь возможный визит Его Святейшества в Украину. Я привел еще аргументы, почему это нужно реализовать как можно быстрее и именно в этих условиях", - заявил Юраш.

Он также добавил, что если Россия поймет, что Папа Римский поедет в Украину, то прекратит бомбежки хотя бы в центральной и северной части.

Он сказал, что понтифик ушел со своих встреч в Ватикане с чувством, что "существует большое внутреннее духовное желание (совершить поездку)", но без каких-либо обязательств.

Юраш также заявил, что понимает, что Россия оказывает давление на Ватикан, чтобы Папа не совершал поездку в Украину, но не сказал, откуда взялась эта информация.

"Для всех и для Папы Римского становится все более понятным, что возможный положительный ответ на этот вызов посетить Украину становится все более и более важным с точки зрения помощи Украине (остановить войну)", - добавил он.

Напомним, Папа Франциск прокомментировал свой возможный визит в Украину.

Ранее Папа Франциск впервые раскритиковал Путина за вторжение в Украину.

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