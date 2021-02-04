Украина ожидает победы над коронавирусом в этом году, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, когда страна может победить коронавирус. По его словам, это может произойти в этом году.

Об этом он заявил на встрече Европейской бизнес-ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины".

По его словам, пока что Украина все еще находится на этапе борьбы с коронавирусом.

"Ожидаем победы в этом году, но апрель месяц - это такой показатель... Как мы будем двигаться дальше", - заявил он.

Отметим, первый случай коронавируса в Украине обнаружили 3 марта 2020 года. Карантин в стране действует с 11 марта.

Напомним, что вчера на заседании правительства Денис Шмыгаль заявил, что эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет вернуться стране к адаптивному карантину. В ближайшие дни правительство примет соответствующее решение.

Ранее сообщалось, что правительство рассматривает возможность возвращения адаптивного карантина в стране. Некоторые регионы могут ослабить ограничения к "желтой" или "зеленой" зонам.

Отметим, COVID-статистика в Украине улучшилась, за минувшие сутки подтвердили 5082 новых случая коронавируса. Выздоровели при этом почти 10 тысяч человек.