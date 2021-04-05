Украина ожидает до конца апреля получить корейскую вакцину. Ею заменят Covishield

Вакцина южнокорейского производства AstraZeneca-SKBio будет поставлена в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX.

"Украина ожидает в апреле на получение в рамках глобальной инициативы COVAX 360 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio, которую также производят по лицензии AstraZeneca в Южной Корее", - сообщили в Минздраве.

В министерстве напомнили, что интервал между введением первой и второй доз вакцины Covishield/AstraZeneca увеличили до 12 недель.

"Прививки второй дозой вакцины против COVID-19 должно начаться не раньше чем в середине мая для лиц, которые были привиты в Украине первыми", - добавили в Минздраве.