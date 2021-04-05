Украина ожидает до конца апреля получить корейскую вакцину. Ею заменят Covishield

Украина ожидает на поставки корейской вакцины от коронавируса AstraZeneca-SKBio до конца апреля. Данную вакцину можно использовать для второй дозы после первой прививки препаратом Covishield.
Вакцина южнокорейского производства AstraZeneca-SKBio будет поставлена в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX.
"Украина ожидает в апреле на получение в рамках глобальной инициативы COVAX 360 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio, которую также производят по лицензии AstraZeneca в Южной Корее", - сообщили в Минздраве.
В министерстве напомнили, что интервал между введением первой и второй доз вакцины Covishield/AstraZeneca увеличили до 12 недель.
"Прививки второй дозой вакцины против COVID-19 должно начаться не раньше чем в середине мая для лиц, которые были привиты в Украине первыми", - добавили в Минздраве.
Напомним, ранее Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса Covishield. Экспорт возобновят после того, как полностью вакцинируют население Индии.
Отметим, в Украине вакцинация началась в конце февраля препаратом индийского производства по технологиям AstraZeneca Covishield. Украина получила первую партию этой вакцины в размере 500 тысяч доз. В Минздраве заявили, что все они будут использованы для введения первой дозы.