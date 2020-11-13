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Украина осуждает убийство протестующего в Беларуси

Киев, Пятница 13 ноября 2020 16:40
Украина осуждает убийство протестующего в Беларуси
Фото: Фото: акция памяти Романа Бондаренко (news.tut.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина отреагировала на убийство белорусского протестующего Романа Бондаренко силовиками в Минске. Украина осуждает насилие и репрессии режима Александра Лукашенко, которые привели к смерти участника протестов.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Украины странице в Twitter.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули на необходимости наказания виновных в смерти белоруса Бондаренко.

"Убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, осуждены всем демократическим миром. Самые искренние соболезнования родным и близким Романа", - говорится в заявлении МИД.

Напомним, вчера в Минске умер протестующий Руслан Бондаренко, которого избили силовики. Бондаренко без сознания сначала доставили в больницу, где за его жизнь боролись медики.

Как писало РБК-Украина, в Европейском союзе осудили смерть протестующего в Минске и пригрозили введением новых санкций против Беларуси.

Кроме того, на гибель протестующего отреагировала лидер оппозиции Светлана Тихановская. По ее словам, белорусский народ не простит режиму Лукашенко этого убийства.

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