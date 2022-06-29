"Украина может остановить войну". В СНБО объяснили, зачем РФ пытается переложить ответственность

Заявлениями о том, что якобы Украина должна закончить войну, хотя ее и не начинала, в Кремле пытаются посеять сомнение и недоверие к руководству Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"По мнению оккупантов, находящиеся под постоянными обстрелами люди готовы пойти на любые условия, лишь бы только остановить войну", - объясняют в ЦПД.

В СНБО добавляют, что провокационные заявления о том, что именно Украина может остановить войну за сутки, могут посеять сомнение и недоверие к руководству Украины.

"Чтобы в вашем сознании не появлялись подобные мнения, помните, что не Украина начала эту войну, чтобы прекратить ее "по приказу". Завершить войну могут в Москве в любой момент, отводом своих военных и остановкой обстрелов территории Украины", - объясняют действительное положение вещей в ЦПИ.