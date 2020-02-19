Украина в ООН: в 2020 году на Донбассе были убиты 13 украинских военных

От начала 2020 года, за полтора месяца, на Донбассе были убиты 13 украинских военнослужащих. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица во время заседания Совбеза ООН 18 февраля, передает РБК-Украина.

Также он уточнил, что еще около 60 военных Украины получили ранения вследствие обстрелов со стороны боевиков.

"Может ли кто-либо назвать это замороженным конфликтом? Это война. Единственная продолжающаяся война в Европе", - заявил Кислица на заседании Совбеза.

Он также отметил, что в 2020 году украинские позиции на востоке Украины были обстреляны боевиками более 400 раз.

"Очевидно, что Кремль продолжает проводить стратегию эскалации на Донбассе, что является грубым нарушением обязательств РФ, взятых в качестве участника минских соглашений. Полностью попирая соглашения, выработанные в декабре прошлого года лидерами Украины, РФ, Франции и Германии, в течение последних двух месяцев наши позиции подвергались обстрелам более 400 раз", - сказал Кислица.

Напомним, по данным ООН, за прошлый год от военных действий на Донбассе пострадали 167 гражданских. Среди них 27 погибших и 140 раненых.