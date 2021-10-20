UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина оказалась на четвертом месте по суточной смертности от COVID-19

Автор: Артур Родивилов

В мире 18 октября диагностировали более 411 000 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений обнаружили в США, Великобритании и России. Украина занимает 4 место в мире по суточной смертности.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные сайта Worldometers.

В частности, в США зафиксировали более 71 000, в Великобритании – более 43 000 и в России - более 33 000 новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Турция и Румыния. Украина - 6 в этом списке. В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США и Россия. Украина занимает 4 место.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия и Румыния. У Украины - 4 позиция.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Румыния и Украина.

За все время пандемии вылечились от недуга 219 675 340 человек. Сейчас насчитывается около 18 млн активных случаев заболевания. С начала пандемии подтверждено 4 928 899 смертей от COVID-19.

Напомним, за сутки 18 октября в Украине зафиксировали 15 579 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 538 летальных случаев от нее, госпитализировали 2 852 человека, выздоровели 7 776 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус