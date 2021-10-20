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Украина оказалась на четвертом месте по суточной смертности от COVID-19

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Среда 20 октября 2021 07:20
Украина оказалась на четвертом месте по суточной смертности от COVID-19 Фото: в мире обновили covid-статистику (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В мире 18 октября диагностировали более 411 000 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений обнаружили в США, Великобритании и России. Украина занимает 4 место в мире по суточной смертности.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные сайта Worldometers.

В частности, в США зафиксировали более 71 000, в Великобритании – более 43 000 и в России - более 33 000 новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Турция и Румыния. Украина - 6 в этом списке. В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США и Россия. Украина занимает 4 место.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия и Румыния. У Украины - 4 позиция.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Румыния и Украина.

За все время пандемии вылечились от недуга 219 675 340 человек. Сейчас насчитывается около 18 млн активных случаев заболевания. С начала пандемии подтверждено 4 928 899 смертей от COVID-19.

Напомним, за сутки 18 октября в Украине зафиксировали 15 579 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 538 летальных случаев от нее, госпитализировали 2 852 человека, выздоровели 7 776 человек.

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