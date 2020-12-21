Украина обсуждает с ЕС предоставление вакцины от коронавируса

Украина обсуждает с представителями Европейского Союза возможность предоставления вакцины от коронавируса. Сейчас проходят переговоры.

Об этом заявил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий на онлайн-брифинге.

"Мы обсуждаем, чтобы ЕС по возможности также предоставил нам вакцину и такой механизм сейчас прорабатывается", - сказал Точицкий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не вошла в список стран которые первыми получают вакцину от коронавируса. Он считает, что США и Великобритания могли бы повлиять на то, чтобы Украина была в приоритете стран Европы, которые получают вакцину первыми.

Также в Министерстве здравоохранения готовят национальный план по вакцинации украинцев от коронавируса. Граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, также планируют вакцинировать.

Кроме того, РБК-Украина писало, что в Украине за прошедшие сутки заразились коронавирусом 8 325 человек. Больше всего случаев в Одесской области, Киеве, Запорожской, Киевской и Харьковской областях.