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Украина обсудила с Кувейтом признание COVID-сертификатов

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Кувейт, Среда 29 сентября 2021 19:32
Украина обсудила с Кувейтом признание COVID-сертификатов Фото: Украина предлагает Кувейту признать COVID-сертификаты (Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина предлагает Кувейта договориться о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. Такой вопрос поднимался во время встречи заместителя министра иностранных дел Украины Дмитрия Сеника с заместителем главы МИД Кувейта Сами Аль-Хамадом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского МИД.

Стороны обсудили признание сертификатов вакцинации от коронавируса, в частности цифровых, которыми украинцы могут воспользоваться благодаря приложению "Дия". Взаимопризнание должно упростить заграничные поездки граждан обеих стран.

Также представители стран обсудили активизацию инвестиционного сотрудничества, а также подготовку заседания совместной комиссии по вопросам экономического, технического и торгового сотрудничества.

Отдельное внимание было уделено укреплению взаимодействия в туристической и авиационной сферах, в частности обсуждалось открытие прямого авиасообщения между Украиной и Кувейтом.

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