Украина в ОБСЕ: убийство медика - наглядный пример гибридной агрессии России

Украина в ОБСЕ рассказала об убийстве российскими оккупационными силами военного медика на Донбассе. Это убийство является наглядным примером гибридной агрессии России против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Представитель Украины Александр Литвиненко рассказал, что во время обстрела украинские военнослужащие были одеты в белые каски и жилеты с надписью "СЦКК", ведь выполняли согласованную с ОБСЕ эвакуацию тела погибшего.

"Несмотря на это, российские оккупационные войска фактически расстреляли украинского военного медика и ранили двух других военнослужащих ВСУ в нарушение достигнутых договоренностей и предоставляемых ими гарантий безопасности", - подчеркнул он.

Литвиненко отметил, что война в Донбассе, начата Россией, является войной на истощение, целью которой является препятствование евроинтеграционным и евроатлантическим стремлением Украины и создание буферной зоны между Россией и Западом.

Со своей стороны, представители государств-участниц ОБСЕ выразили обеспокоенность гибридными методами ведения войны Россией, а также угрозами с которыми они сами сталкиваются, в частности, с масштабными дезинформационными кампаниями.

Напомним, пророссийские боевики смертельно ранили украинского военного медика 13 июля. Медик вместе с группой других военных осуществлял эвакуацию тела бойца, который подорвался на взрывном устройстве вблизи Зайцево.

Убийство военного медика на Донбассе осудила Британия и призвала Россию немедленно прекратить раздувать конфликт, который она начала.

Убийство медика на Донбассе также вызвало возмущение в США, которые осудили непрерывную военную агрессию России.