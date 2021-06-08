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Украина обеспечена вакцинами от COVID на июнь, - Ляшко

Автор: РБК-Украина

В Украине есть 3,9 млн доз вакцины от коронавируса. Таким образом, страна обеспечена препаратами для вакцинации на июнь.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"В Украине в июне у нас есть 3,9 миллиона доз вакцин. Сегодня прибыла новая партия Pfizer. Параллельно, по средам приходит закуплена за государственные средства 500 тысяч доз вакцины Pfizer. Всего у нас 1,5 миллиона доз вакцины Pfizer", - заявил он.

Также Ляшко добавил, что в Украине также есть 1,5 млн доз китайской вакцины CoronaVac и 700 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

"У нас есть 1,5 миллиона доз CoronaVac, 700 тысяч доз AstraZeneca, которая в понедельник приехала во все области. Поэтому в июне мы вакциной обеспечены", - подчеркнул глава Минздрава.

Ляшко заявил, что об обеспечении на июль сообщат в после 15 июня.

Напомним, сегодня прибыла новая партия вакцины Pfizer в рамках глобального механизма COVAX.

Кроме того, 7 июня в Украине вакцинировали более 48 тысяч человек. Вакцинация проводилась препаратами Pfizer, CoronaVac, CoviShield и AstraZeneca.

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