Украина обеспечена средствами защиты для борьбы с COVID-19 на 3-4 недели

Фото: Кирилл Тимошенко (twitter.com LIGAnet)

В стране есть более 360 тысяч респираторов, 100 тысяч биокостюмов и 800 тысяч ПЦР-тестов

Украина обеспечена средствами защиты для борьбы с коронавирусом COVID-19 на ближайшие 3-4 недели. Об этом сообщил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, передает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, днями Украина получила из Китая более 360 тысяч респираторов, более 100 тысяч костюмов биозащиты, а также 800 тысяч реагентов для ПЦР-тестирования, которые будут распределены между врачами, работниками Министерства внутренних дел и Госпогранслужбы.

"Это очень большой груз. Он был на складе в Украине, распределялся между областями, и уже в эти дни - вчера и сегодня - он разъезжается по стране, и все наши медики, прежде всего в больницах, которые занимаются борьбой с COVID-19 в опорных больницах, получат эти средства защиты. Но закупки не заканчиваются, и в эти выходные мы получим еще одну партию", - сообщил Тимошенко.

Также он отметил, что в Украине началось собственное производство ПЦР-тестов и уже первая партия объемом 200 тысяч единиц отправилась в регионы.

Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине могут запустить массовую ИФА-диагностику для выявления антител к коронавирусу. Сейчас в мире такой метод используется в четырех странах.

Также сообщалось, что для борьбы с распространением COVID-19 Министерство здравоохранения в ближайшее время планирует получить 71 тыс. костюмов биологической защиты.